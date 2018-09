Begravning Henry Norrby

I EFS-kyrkan i Järvsö hölls på fredagen begravningsceremoni för Henry Norrby.

Som inledning spelade Ylva Timan Olofsson Ave Maria av F Schubert.

Solisten Mikael Olofsson sjöng You raise me up av B Graham/R Löfland.

Officiant var Michael Skoglund som läste valda dikter och höll ett personligt minnestal.

Tal hölls även av Anki Norrby.

Ylva och Mikael sjöng The prayer av D Foster/C B Sager.

Som avslutning spelade Ylva Time to say goodbye av L Quarantotto/F Sartori.

Minnestund hölls i församlingssalen.