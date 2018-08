Begravning Gun Norgren Strand

I Ulrika Eleonora kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Gun Norgren Strand.

Som inledningsmusik spelade kantor Lennart Ericsson Bridge over troubled water av P Simon.

Catrine Eriksson Lovén, sång, och Andreas Leek, piano, framförde Gabriellas sång av P Bäckman/S Nilsson.

Officiant var Krister Bohman som i griftetalet utgick från orden i Luk, 20:38.

Därefter spelades You got in med Roy Orbinson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 304, Lär mig du skog att vissna glad, och 297, Härlig är jorden.

Som avslutning spelade kantorn Yesterday av P McCartney.

Gåvor hade lämnat till Cancerfonden.

Tal hölls av pappan Allan Helmersson.

Minnesstund hölls i Mariagården.