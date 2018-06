I S:ta Maria kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Greta Lundin.

Som inledningsmusik spelade kantor Ingrid Svensson Hårgalåten, svensk folkmelodi.

Solist Hans-Olov Henriksson sjöng You raise me up av J Groban.

Officiant var komminister Mats Sandström som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 103:15–17.

Under avskedet spelade kantorn Nocturne av E Taube, och som avslutning Koppången av P Moraeus.