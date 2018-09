Begravning Birgitta Palmquist

I Hälsingtuna kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Birgitta Palmquist.

Som inledningsmusik spelade Mari Lennholm Love med tender av G R Poulton/W W Fosdick.

Officiant var komminister Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Under avskedet spelades The time of my life av F Previte/J DeNicola/D Markowitz, Imagine av J Lennon och Can´t help falling in love av H Peretti/L Creatore/G D Weiss.

Som avslutning spelade kantorn Always on my mind av J Christopher/M James/W Carson Thompson .

Minnesstund hölls i församlingshemmet.