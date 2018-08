Begravning Bengt Bengtsson

I Ljusdals kapell hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Bengt Bengtsson, Ljusdal, som avlidit i en ålder av 60 år.

Som inledningsmusik spelade kantor Anneli Aspengren Sköld You raise me up av R Lövland/B Graham.

Solist Mikael Olofsson sjöng Där rosor aldrig dör av J och E Osborn/J C Miller/D Bergagård.

Officiant var församlingsherde Magnus Boäng som i griftetalet utgick från orden i Joh. 14:1–3.

Solisten återkom med Som en bro över mörka vatten av P Simon/Å Arenhill.

Gemensamt sjöngs psalmerna 249, 190 och 297.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls i Ljusdals hembygdsgård.