I Harmångers kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Åsa Melander.

Som inledningsmusik spelade kantor Ulla Hedman Aria av W L Webber.

Solist Anders Danneskog sjöng Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård.

Officiant var kyrkoherde Sofia Aspling som i griftetalet utgick från valda bibelord.

Solisten återkom med These are the days of our lives av F Mercury, och Hallelujah av L Cohen.

Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.

Minnesstund hölls på Hamnlyckan.