Begravning Arne Nätterlund

I S:ta Maria kapell, Iggesund hölls på torsdagen begravningsgudstjänst för Arne Nätterlund.

Som inledningsmusik spelade organist Andreas Holmberg Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solisterna Kristofer Sundman piano och Martin Berger saxofon spelade Stranger on the shore av A Bilk.

Officiant var Zack Lindahl som i griftetalet utgick från orden i Pred 12:7.

Solisterna återkom med The midnight sun will never set av Q Jones.

Gemensamt sjöngs psalmerna 297 och 304.

Som avslutning spelade organisten Där björkarna susa av V Sund/O Merikanto .