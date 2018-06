I Harmångers kyrka hölls på onsdagen begravningsgudstjänst för Anita Dahlberg.

Som inledningsmusik spelade kantor Ulla Hedman Morning has broken, galleisk folkmelodi.

Solist Erik Karolin sjöng När solen färgar juninatten av T Andersson/Wij till eget pianoackompanjemang.

Officiant var komminister Signe Ek som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 23.

Solisten återkom med ett flöjtsolo, Lamento.

Som avslutning spelades på cd, Show must go on, med Queen.

Minnesstund hölls på Snäckan.