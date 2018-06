Begravning Anders Säll

I Hanebo kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Anders Säll, Kilafors.

Som inledningsmusik spelade kantor Eva Thalin Drömmen om Elin av C Jularbo.

Solist Eva Andersson sjöng Jag trodde änglar fanns av W Kristoffersen.

Officiant var församlingsherde Evelyn Billborn som i griftetalet utgick från valda bibelord och sjöng begravningsbönen.

Solisten återkom med Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 och 285.

Som avslutning spelade kantorn You raise me up av R Lövland/B Graham på piano.