Begravning Åke Söderqvist

I Järvsö kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Åke Söderqvist.

Som inledningsmusik spelade musiklärare Anders Eriksson Amazing grace.

Solist var Mikael Olofsson som sjöng Så skimrande var aldrig havet av E Taube, My Way av J Revaux/C Francois/G Thibaut, samt You raise me up av R Lövland/B Graham.

Officiant var församlingsherde Eva-Lotta Berg som höll griftetalet utifrån bibelorden 1 Kor 13:12 samt Joh 8:12.

Gemensamt sjöngs psalmerna 251 samt 249.

Som avslutning spelades Like a bridge over troubled water av P Simon.

Minnesstund hölls i S:t Persgården.