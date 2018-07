Begravning Åke Björklund

I Hälsingtuna kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Åke Björklund.

Som inledningsmusik spelade kantor Mari Lennholm Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Solist Lars Wixner spelade på saxofon Unforgettable av I Gordon.

Officiant var prost emeritus Bo Johansson som i griftetalet utgick från orden i 4:e Mosebok 6:24–26.

Solisten återkom och sjöng Always on my mind av J Christopher/M James/W Carson.

Gemensamt sjöngs psalmerna 201 och 256.

Som avslutning spelade kantorn Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.