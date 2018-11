Begravning Siv Hedberg Berglöf

I Idenors kyrka hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Siv Hedberg Berglöf.

Som inledningsmusik spelade kantor Kristofer Sundman My way av J Revaux/C Francois på piano.

Solist Hans B Andersson sjöng Fly me to the moon av B Howard till kantorns pianoackompanjemang.

Officiant var komminister Erik B Tanzborn som i griftetalet utgick från orden i Psalt. 139.

Hans B Andersson och Helén Tanzborn sjöng Unforgettable av I Gordon till kantorns pianoackompanjemang.

Därefter sjöng Helén Tanzborn Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson.

Som utgångsmusik spelade kantorn Michelangelo av B Palmers/B Skifs.

Minnesstund hölls i Mariagården.