Begravning Per-Olof Andersson

I S:ta Maria kapell, Iggesund, hölls på fredagen begravningsgudstjänst för Per-Olof Andersson.

Som inledningsmusik spelade kantor Andreas Holmberg och Jonas Eklund, trumpet, Gammal fäbodpsalm i sättning av O Lindberg.

Trumpetsolisten och kantorn spelade Fly me to the moon av B Howard.

Officiant var komminister Mats Sandström som i griftetalet utgick från orden i 1 Tess. 4:13–14.

Solisten och kantorn återkom med At last av M Gordon/H Warren, och som avslutning All mighty God av D Ellington.

Minnesstund hölls i hemmet.