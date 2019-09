Skyfall översvämmade idrottshall: "Vi måste förbereda oss på extremväder"

Vattnet forsade in i idrottshallen och badhuset i Hudiksvall under måndagskvällens ösregn. Regnvattnet rann ner för Jakobsbergsvägen och tryckte in ett fönster i entrén.

Det resulterade i att delar av elektroniken slogs ut, bland annat den som styr varmvattnet i badhuset och idrottshallen.