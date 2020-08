Skyfall orsakade översvämning – deras garage och veteranbil vattenfylldes: "Totalskadad"

Ett kraftigt skyfall med regn, hagel och åska drog in över Trönö utanför Söderhamn under onsdagseftermiddagen. Utöver en centimeter stora hagel kunde de boende i Trönbyn räkna till 50 millimeters nederbörd under de 40 minuter som ovädret varande.

– Jag har aldrig varit med om något liknande. Vi hade fönster och balkongdörr öppet så det regnade in. Det åskade bra nog ett tag, säger Torne Karlsson.

Värre var det för grannparet Stig Eriksson och Carina Hedblom Eriksson. Hon började filma hur skyfallet drog fram över gårdsplanen, men när hon kollade ut mot källargaraget stod vattnet redan högt upp på porten.

– Det var vattenfyllt redan efter tio minuter så vi insåg att det inte skulle gå bra och ringde efter räddningstjänsten, säger Carina Hedblom Eriksson.

TV: Carina Hedblom Eriksson fångade hur gårdsplanen svämmade över

När hon kom ner i källaren nådde vattnet upp till midjan. I garageutrymmet flöt saker omkring och parets välskötta veteranbil stod halvt under vatten.

–Bilen är totalskadad. När de hade tömt garaget på vatten och jag öppnade bildörren så forsade vattnet ut. Allt invändigt är plaskblött, säger Stig Eriksson.

Bilen, en Ford Galaxy 500XL cab av 1963-års modell, har varit i deras ägo sedan 2016 och genomgått en större renovering. Samtidigt som Trönö brandvärn, som assisterades av räddningstjänsten i Söderhamn, pumpade ut vattnet ur källaren gick Stig Eriksson runt på gården med försäkringsbolaget i telefonen.

Han räknar med att bilen bilen kommer att behöva lösas in och att de får ta en natt på hotell, då all el i huset brutits.

– Vi var totalt chanslösa. Jag gick ner i källaren direkt men vattnet ökade så snabbt. Man har byggt sin själ i den där bilen så det känns tråkigt, säger Stig Eriksson.