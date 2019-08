Skyddsjakten är igång – här får vargen skjutas: "Vi får vara lite flexibla"

Under torsdagseftermiddagen påbörjades skyddsjakten på den varg som under onsdagen attackerat en hund på bostadsområdet Lillbo i Edsbyn. Nu har länsstyrelsen rutat in det område som vargen får skjutas.

– Vi gör en begränsning från början vad vi tror, sedan får vi vara flexibla och bygga ut området allt eftersom, utefter vad som är möjligt, säger Sone Persson, naturbevakare på länsstyrelsen.