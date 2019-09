Skogsägarmässa på turné – avslutades i Trönö: "Vill träffa skogsägarna på hemmaplan"

Siljan Skog har sedan april åkt på turné i Mellansverige. Bolaget hjälper skogsägare med rådgivning kring skogsbruket och utför saker som skogsägaren behöver hjälp med, till exempel plantering, gallring och avverkning. På torsdagen var de framme på Trönö IP.

– Vi gör det här för att sprida budskapet och träffa skogsägarna på deras hemmaplan. Vi har också knutit samman med olika medutställare som skogsägarna kan ha behov av, säger Leif Olsson som arbetar med marknadsfrågor för Siljan.

Under de två åren som turnén gjorts har drygt 6 000 personer besökt mässorna. I Trönö räknades över 350 personer in under dagen.

– Det känns jättepositivt. Det blir en trevlig stämning här och du tar med sig känslan hem. Sen är det trevligt för oss när det kommer folk, säger Leif Olsson.

På plats fanns bland annat företag som skogsägare kan ha nytta av, som banker, försäkringar och skogsföretag. Men det fanns även underhållning i form av trubaduren Tobias Larsson, boulespel och en skidskyttesimulator.

Kusinerna Otto Wiklund, 11, och Gustav Grändborn, 12, provade att skjuta. De har båda testat skidskytte på riktigt, men det blir ingen framtida karriär för dem.

– Nej, då blir det vanliga skidor, säger Gustav Grändborn.

På området passade många på att se på arboristen Petra Partrovas uppvisning när hon tog ner grenar från en björk. Efteråt var det många hungriga besökare som rörde sig till grillen och hamburgarna, bland annat Elin Persson och Pontus Öberg.

– Min pappa jobbar för Siljan så vi är här och hjälper till, serva med att hämta hamburgerbröd och kepsar och sånt, berättar Elin Persson.

De har även passat på att träna sin valp Daisy. På mässan finns ett område med uppstoppat vildsvin, älg och björn för jakthundarna att träffa på.

– De har skinn som luktar så då får hon skälla lite och vi ser hur det funkar med just det djuret, säger Pontus Öberg.

För Siljan skog är det inte klart om det blir någon ny turné nästa säsong. I så fall blir det under ett nytt namn. Företagets nästa stora steg är nämligen att slås ihop med bolaget Bergkvist-Insjön AB.

Men Leif Olsson ser flera fördelar med att fortsätta hålla mässor ut i orterna.

– Det här är också varumärkesbyggande för oss. När skogsägaren kommer hit så får de känslan av att det är mycket folk och ser att de inte är ensamma, säger han.

Se fler bilder från mässan här: