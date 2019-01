Dubbla segrar för Tove Alexandersson i Mora – Lamov tog hemmaseger i långdistansen

Helgens skidorienteringstävlingar på Bonäsheden strax norr om Mora var testtävlingar inför kommande mästerskap: EM i Turkiet 6-11 februari och VM i Piteå 20-24 mars.

På lördagen var det medeldistans på programmet och Tove Alexandersson, stjärnorienteraren från Borlänge som i skidorientering tävlar för hälsingeklubben Alfta-Ösa, vann klart på damsidan. Tove var 1.46 före Magdalena Olsson, IFK Mora, och 1.55 före Linda Lindkvist, IK Jarl, Rättvik på tredje plats.

Fyra blev Hanna Eriksson, IFK Mora, femma Evelina Wickbom, I 19 IF och sexa moraåkaren Isabel Salén.

Erik Blomgren tog hem herrarnas lopp halvminuten före flerfaldige ryske världsmästaren Andrey Lamov i IFK Mora OK:s färger.

Världsmästare också som trea och fyra: Erik Rost, Alfta Ösa och norrmannen Lars Moholdt. Hemmaåkaren Linus Rapp knep femteplatsen som tredje svensk 20 sekunder före Martin Hammarberg, Sundsvalls OK.

Lamov fick revansch för andraplatsen på lördagen när det tävlades i långdistans på söndagen. Lamov vann nära tre minuter före Erik Blomgren.

Bland de svenska åkarna som kämpade om platser till kommande mästerskap var det tight. Blomgren var ynka tre sekunder före Martin Hammarberg, Sundsvalls OK som i sin tur var sju sekunder före Markus Lundholm, OK Renen Luleå. Erik Rost, Alfta Ösa OK var i sin tur tio sekunder efter Lundholm.

Tove Alexandersson tog sin andra raka seger på söndagen. Magdalena Olsson var 1.13 efter Tove och Hanna Eriksson 1.52 efter. Det var tätt där bakom Hanna där Linda Lindkvist blev fyra nio sekunder där bakom och Frida Sandberg, Säterbygden femma sju sekunder där efter.

TEXT: IFK MORA