Skatten på plastpåsar – en kalldusch för ungdomsidrotten: "Handlar om miljonbelopp"

Under lång tid har den som vill stödja ungdomsverksamheten i kommunens idrottsföreningar kunnat välja den så kallade "ungdomskassen" i de flesta matbutiker.

– Vi är sju föreningar som är med och ungdomskassen har dragit in omkring 25 000 kronor per förening varje år. Så det är ju miljonbelopp det handlar om totalt under de år som kassen har funnits, säger Anders Sundberg, vice ordförande för Bollnäs friidrottsklubb.

Övriga föreningar som syns på kassen och får andelar av försäljningen är Arbrå handbollsklubb, Bollnäs ishockeysällskap, Bollnäs GIF (fotboll), Kilafors IF, Bollnäs Simsällskap och Rehns BK.

Vilken betydelse har de här pengarna för friidrottsklubben?

– De har betytt jättemycket. Vi har en filosofi att barn och ungdomsidrotten ska kosta så lite som möjligt för deltagarna. Därför står föreningen för alla anmälningsavgifter till tävlingar och liknande. Intäkterna från kassen motsvarar i princip vad en barngrupp kostar oss under ett år, säger Anders Sundberg.

Problemet är bara att försäljningen av plastkassar har minskat rejält sedan den nya skatt som infördes i våras höjde priset på dem till 6 kronor och 50 öre. Det gäller även ungdomskassen.

– Vi har sett en störtdykning. Jag har inte siffrorna men skulle tro att det sjunkit med någonstans mellan 50 och 60 procent hittills, säger Anders Sundberg.

Vilka konsekvenser får det intäktstappet för föreningen?

– Det blir naturligtvis ett stort avbräck som belastar vår verksamhet. Särskilt i kombination med pandemin. Men vi har en ganska stabil ekonomi i föreningen så i nuläget ska vi inte behöva göra några indragningar på grund av det här, säger Anders Sundberg.

På Ica Kvantum i Bollnäs bekräftar man att försäljningen av alla typer av plastbärkassar minskat rejält under det senaste halvåret.

– Hos oss har det gått ner med ungefär 30 procent jämfört med samma period förra året, säger kassachef Maria Hedqvist.

Försäljningen av papperskassar har samtidigt ökat med omkring 400 procent.

Även Bollnäs GIF Bandy har sin egen plastbärkasse, den så kallade "sponsorkassen" – som administreras av bandyklubbens dotterbolag Ljusnan-Voxna kanal AB.

– Det är klart att vi har märkt av en skillnad i försäljning de senaste månaderna. Men intäkterna från kassen utgör en väldigt liten del i vårt företag så jag tror inte att det får några särskilda konsekvenser för oss, säger Sandra Persson på kanalbolaget.

Har ni övervägt att gå över till en papperskasse i stället?

– Vi har inte pratat om det än men det är klart att det kan vara en grej om man tänker ur miljösynpunkt, säger Sandra Persson.