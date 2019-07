Skaparglädje för barn på hälsingegård: "Handens arbete är så viktigt"

Under rubriken Skapa, lär och lek har Järvsö hembygdsförening under fyra torsdagar i sommar bjudit in barn och föräldrar till Karlsgården, där de fått prova på olika typer av hantverk.

– Barn ska få uppleva glädjen i att få skapa, säger Ninni Bagge, verksamhetsansvarig på Karlsgården.