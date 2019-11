Från början skulle vägarbetet vara färdigt i slutet av oktober, men på grund av komplikationer ändrades sluttiden till vecka 46.

Under fredagen meddelade dock Trafikverket att ny beräknad sluttid för arbetet är under vecka 48. Förseningen beror på att entreprenören hittat fler skador längre in i brokonstruktionen som behöver åtgärdas. Skadorna påverkar inte bärigheten på bron, enligt Trafikverket.