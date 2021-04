Skådespelerskan Inga Sarri har lämnat oss – blev 86 år gammal: "Ställde alltid upp för oss andra"

Inga Sarri föddes i Hällbo 1934 som Inga Jonsson. Sina första fem år tillbringade hon i Långbo, mellan Annefors och Gruvberget, där hennes mamma hade tjänst på byskolan som lärarinna.

Efter det fick mamman jobb i Ljusne och där gick Inga också i skolan. Pappan bodde hela tiden kvar i Hällbo och på helger och lov åkte mamman, Inga och hennes två systrar, Marta och Sigrid, alltid hem till Hällbo.

Båda föräldrarna dog emellertid tidigt och vid 15 års ålder blev Inga föräldralös. Hon bodde sedan i en fosterfamilj i Stugsund och därefter tillsammans med sina systrar i Görtsbo, mellan Hällbo och Bollnäs.

För att försörja sig fick de tidigt börja arbeta och Inga jobbade bland annat på sjukhuset i Bollnäs och som piga i Herte.

1953 flyttade hon till Stockholm för att satsa på en skådespelarkarriär. Hon turnerade bland annat med Riksteatern och gjorde filmdebut 1956 i Alf Sjöbergs Sista paret ut, med manus av Ingmar Bergman.

Det var också under en föreställning med Riksteatern som hon träffade sin blivande make, Lasse Sarri. Tillsammans fick de sedan två söner, Pelle och Olle.

Inga Sarri knöts 1960 till Stockholms Stadsteater och var sedan en del av ensemblen fram till 1990-talet. Hon var också med och startade Unga Klara, en undergrupp till Stockholms stadsteater under ledning av Suzanne Osten.

Inga Sarri har, förutom alla teaterprojekt, även medverkat i många filmer och tv-serier. Hon har bland annat medverkat i Suzanne Ostens Bröderna Mozart, i Varg tillsammans med Peter Stormare och i tv-serien Vintergatan.

Så sent som under 2020 i tv-serien We got this. I We got this, som är en komediserie om Palmemordet, spelade hon också tillsammans med sin son, Olle Sarri.

– Det var det sista som mamma medverkade i, berättar Olle Sarri. Hennes sista replik nånsin var därifrån: "Det var andra tider då, nu har alla aids. Det är trendigt med aids nu".

Olle Sarri berättar också att Inga Sarri framför allt ville spela teater.

– Mamma älskade ju att stå på scen och hon var aldrig riktigt bekväm med att spela in filmer och tv-serier, säger Olle Sarri. Hon ville ha den direktkontakt med publiken som man får på en scen.

Läs också: Christian Massana: Även de bästa av förställningar tar slut

Han berättar också att hans mamma i stort sett alltid tackade nej från början när folk ville ha med henne på film eller i tv-serier.

– Det är flera gånger som både jag och pappa fick tjata på henne för att hon skulle medverka, säger Olle Sarri.

Inga Sarri brann också extra mycket för barnteater.

– Hon tyckte att det var synd och skam att så fort hon gjorde vuxenteater så blev det ett himla ståhej, när hon i själva verket ansåg att barnteater var viktigare, säger Olle Sarri.

Inga Sarri gjorde också flera olika teaterföreställningar för barn, bland annat tillsammans med Staffan Westerberg. Hon fick även utlopp för mycket av detta genom Unga Klara.

– Suzanne Osten och mamma hade mycket gemensamt där, att de stod upp för konsten för barn, säger Olle Sarri.

Tillsammans med maken bosatte sig Inga Sarri först på Södermalm i Stockholm, men på 1970-talet flyttade de till Gamla Enskede. På fritiden gillade hon bland annat att laga mat, baka och plocka bär.

– Men framför allt ville hon umgås med familj och vänner, hon var väldigt kärleksfull och ställde upp för oss andra i alla väder, säger Olle Sarri och fortsätter:

– Hon var en av de absolut mest generösa människor som jag har träffat.

En bild som delas av brodern Pelle.

– Hon var omtänksam mot alla och väldigt välkomnande, säger Pelle Sarri.

Inga Sarri släppte heller aldrig kontakten med Hällbo och på 1960-talet byggde hon och maken Lasse också ett fritidshus där.

– Mamma älskade Hällbo och hon var där så mycket hon kunde, säger Olle Sarri. Vi brukade alltid åka dit på alla storhelger och lov.

Både hon och maken har också deltagit i Bollnäs kulturliv. Inga deltog bland annat i föreställningen Flottarliv, som sattes upp i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet.

– Mamma blev också utnämnd till bollnäsambassadör, konstaterar Pelle Sarri.

Maken Lasse gick bort för drygt tre år sedan och när Inga nu har lämnat jordelivet sörjs hon närmast av de två sönerna Pelle och Olle med familjer.