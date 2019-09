Ska utveckla turismen i Hudiksvalls kommun – alla tillsammans: "Vill skapa en attraktion för att leva, bo och verka här"

Under onsdagen träffades runt 60 aktörer från olika företag, föreningar och kommunen på kulturhuset i Hudiksvall. De har alla blivit inbjudna för att arbeta fram en strategi och handlingsplan för att tillsammans utveckla besöksnäringen i Hudiksvall kommun.

– Det finns ingen gemensam handlingsplan just nu, men behovet finns. Detta arbetet är lite som att börja från noll. Kompetensen som finns när man bjuder in alla dessa människor gör dock att man inte behöver uppfinna hjulet på nytt, utan alla har något att bidra med, säger Per Hjärpsgård, destinationsutvecklare på Visit Glada Hudik.

Visit Glada Hudik har tagit hjälp av konsultföretaget Future Fridays som arbetar inom affärs- och destinationsutveckling, kommunikation och marknadsföring.

Onsdagens möte var det första av två i arbetet. Under fem timmar diskuterades allt ifrån styrkor till svagheter, och hot för besöksnäringen i Hudiksvalls kommun. Målet är att i november presentera en färdig handlingsplan och ett strategidokument.

– Det har varit en väldigt givande dag, alla har varit fulla med energi och engagemang när vi har diskuterat kommunens varumärken, gjort mood-boards och pratat om vad området står för, berättar Linda Wasell från Future Fridays.

Hennes kollega Karin Gydemo Granlöf fortsätter sedan.

– Och vissa analyser har varit helt klockrena. När man samlar alla kompetenser i ett rum får man hela bredden. I början var mycket platsbaserat, som att de i Delsbo tyckte saker om vart de var och de från Hudiksvall pratade om hur de hade det. Sedan krympte vi ihop det och fick platserna till värden. Det spelar ingen roll vart man är, man kan ändå känna och tycka samma saker, och då kunde vi smalna av i diskussionerna och få en klarare bild av vad kommunen behöver.

Handlingsplanen utvecklas utifrån de två dagarna, och för Per Hjärpsgård är det viktigt att det är en bredd som deltar i diskussionerna.

– Att det är demokratiskt med alla blandade aktörer ger ett annat förhållningssätt i arbetet.

Vad ska handlingsplanen leda till?

– Vi ska ta fram en besöksnäringsstrategi för att öka lönsamheten i Hudiksvalls kommun. Vi ska skapa en attraktion för att leva, bo och verka här, som sedan kan göra att exempelvis småföretagarna känner tryggheten att anställa nytt, och kunna driva sina verksamheter, säger Pär Hjärpsgård.

Nästa möte sker i oktober. När de två dagarna är över ska Future Fridays och Visit Glada Hudik konkretisera, summera och sätta samman strategin, som ska vara klar i november.