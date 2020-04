Sjuktransport kan ha kört coronasmittade tillsammans med friska – skyddsombud kräver åtgärder

Det var i förra veckan som en taxichaufför gick ut och uttryckte sin oro över otydliga regelverk, som bland annat gör att förarna på förhand inte kan veta om personen de skjutsar bär på en samhällsfarlig smitta.

Under veckan kallades merparten av Hälsinglands taxibolag till ett möte med det regionala skyddsombudet. På videolänk fanns förare, arbetsgivare samt skyddsombud representerade.

– Jag kallade till mötet för att vi måste börja diskutera kring hur vi kan genomföra de här transporterna på ett tryggt och säkert sätt, säger Johnny Wiklund, regionalt skyddsombud.

Han har fått indikationer på att det förekommit fall där misstänkta coronasmittade skjutsats i samma transport som friska passagerare.

– Jag har inte sett det själv, men hört att det finns de som färdats med någon som haft munskydd och visir.

I dag finns inga klara direktiv kring hur transporten av en misstänkt smittad passagerare ska genomföras. Men mötet med taxibolagen var konstruktivt.

– Vi måste börja med att göra en riskbedömning, vilket vi startade med under mötet. Vi kommer nu att ta in synpunkter kring vad alla behöver för att känna sig trygga under transporterna.

Ett förslag var att minibussar ska avsättas för särskilda turer av de med misstänkt smitta. Passagerarna kommer då kunna sitta på ett säkert avstånd på två meter ifrån varandra.

Endast vissa chaufförer kommer att genomföra den typen av körningar, och de själva får i sådana fall besluta om de vill ha det uppdraget.

– Det är redan ett taxibolag som ska börja med det. Sedan kommer chaufförerna ha tillgång till skyddsutrustning, men även klara regelverk kring hur de ska sanera bilarna efter varje körning.

Johnny Wiklund tycker att det är beklagligt att chaufförer känt sig oroliga på jobbet, men upplever att de alla hade en samsyn under mötet.

– Jag tycker att vi hade en bra dialog, och jag har också fått positiva reaktioner både från arbetsgivare och anställda som tycker att det börjar hända saker.