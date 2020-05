Sjuksköterska som stal läkemedel riskerar prövotid

Det är inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som gjort en anmälan till Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsnämnd. De menar att en sjuksköterska i norra Hälsingland bör få en treårig prövotid eftersom hon stulit narkotikaklassade läkemedel från jobbet.

Kvinnan har erkänt att hon stulit 30 narkotikaklassade tabletter från sin arbetsgivare. Hon dömdes för stölden hösten 2019 och fick då en villkorlig dom, samt dagsböter.

På grund av stölden menar Ivo att förtroendet för sjuksköterskan är skadat och att hon bör få en prövotid på tre år.

Vid beslut om prövotid kan det läggas upp en plan som sjuksköterskan måste följa. Under prövotiden får hon behålla sin sköterske-legitimation, men står under särskild tillsyn av Ivo. Om hon missköter sig under prövotiden kan legitimationen återkallas.