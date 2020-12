Sjölund: Statsministern har lyssnat på vårdpersonalen – gör det du också

På tisdagsmorgonen publicerade Helahälsingland iva-sjuksköterskan Anna-Karin Vilhelmssons frustrerade budskap: Hur kan ni ens tänka att ni ska ge er ut i jultrafiken för att sammanstråla med hela släkten? Egentligen hade hon till en början gett uttryck för sin desperation på Facebook. På Hudiksvalls sjukhus står hon mitt i coronapandemins andra våg. Hudiksvall är hot spot och det finns inga reservsängar eller extra vårdplatser där man kan vårda ditresta som insjuknar. Och som hon som uttrycker sig: Även om man inte blir smittad kanske man kör på en älg eller bryter benet.

Det är klart att alla som blir sjuka kommer att erbjudas vård men då kan det handla om transport till andra sjukhus. Vi ska uppfatta det som ett nödrop, att vi helst ska tänka efter före. Att det handlar om vårdpersonal som fick sin sommarsemester begränsad. Som kanske inte får någon julledighet alls.

Det handlar om ett nödläge. Eller för att uttrycka det som Region Gävleborg: Förstärkningsläge. Det är nivån mellan stabsläge och katastrofläge. Det säger något om stundens allvar. För att ytterligare accentuera gick landshövding Per Bill ut i P4 Gävleborg och sa ett sanningens ord om att undvika folksamlingar, köpcentra och kollektivtrafik.

Under hela 2020 har budskapet trummats in – försök visa hänsyn även om du själv inte är rädd för smittan. Med tanke på smittspridningen i länet verkar det vara oerhört svårt att ta in de förhållandevis enkla råden.

På regeringens pressträff på tisdagen upprepades restriktionerna. Stefan Löfven (S) påminde om att åtta personer är den nya sociala normen, även på julafton. Undvik kollektivtrafik, resor till andra regioner och undvik att handla i butiker.

"Gör det inte minst för vårdens och omsorgens personal som sliter dygnet runt, dag och natt." som Stefan Löfven uttryckte sig.

Folkhälsomyndigheten varnar också för att kulmen kan nås just under julhelgerna, så som smittspridningen ser ut just nu.

Det här är inga komplicerade förhållningsorder, om än tråkiga och trista. De flesta politiska församlingarna i (liksom arbetsplatser) har också lyckats anpassa sitt arbete efter rådande omständigheter. Riksdagen var tidigt ute med en representativ men minimerad skara ledamöter på plats. Kommunfullmäktige och nämnder i Hälsingland lyckas efter lite taffliga försök hålla digitala sammanträden. Men inte region Gävleborgs fullmäktige. Tydligen blev presidiet så taget av kritiken efter novembermötet när man samlade 40 ledamöter från hela länet i en sal, att man nu ställer in det digitala mötet som skulle ha hållits 17 december.

Viruset smittar som bekant inte via dataskärmar. Och nog har man haft tid på sig att minimera skaran och ändå uppehålla representationen – kan riksdagen borde region Gävleborg kunna säkerställa de demokratiska processerna.

Nu står och faller inte länet med ett uppskjutet regionfullmäktige. Men pikant är det, att sjukvårdens högst beslutande organ inte kan hålla ett fullmäktigemöte mitt i en pandemi.