Sjölund: Sluta tillmötesgå rasistiska patienter

Det går inte att vifta bort en sådan här granskning.

Det håller inte att påstå att sjukvårdspersonal med utländsk bakgrund skulle vara särdeles lättkränkta.

En bra början är förstås att identifiera rasismen hos patienterna och hålla sin personal om ryggen. Inte tillmötesgå krav på att slippa en "arabdoktor" eller krav på en etnisk svensk tandläkare.

Så sanktioneras den strukturella rasismen och om inte arbetsgivaren bryr sig om hur personalen upplever diskrimineringen så kan de fundera på hur rekryteringsbehovet ska tillgodoses nu och i framtiden. Vem vill jobba på en tandläkar- eller akutmottagning där chefen låter hudfärgen vara avgörande för arbetsuppgifterna?

Dagens nyheter har ringt över 100 vårdcentraler och tandläkarmottagningar. Samtalen har gått till både offentliga och privata vårdgivare i alla svenska regioner. Överallt går det att lista sig hos ljusa, etniskt svenska läkare eller tandläkare. Frågan verkar inte ens förvåna. Argumentet om språkförbistring fungerar inte heller då det visar sig att patienter som kommer in med behov av akut sjukvård vägrar låta sig behandlas av läkare med utländskt namn. Att hen är född och utbildad i Sverige spelar mindre roll.

Det är hudfärgen... Det är rasismen...

På en privat vårdcentral i Gävleborg går det enkelt att få lista sig hos specifika läkare baserat på deras etnicitet.

– Absolut, då har vi tre stycken du kan lista dig hos.

Och de är etniska svenskar?

– Absolut, svarar den anställde. (citat ur DN-artikeln)

I början av sommaren uppmärksammade ledarsidan ett inslag hos SVT Gävleborg. En undersköterska anställd på Gävle sjukhus valde till slut att säga upp sig av samma anledning: patienter vägrade behandling av henne på grund av hennes ursprung, kolleger uttryckte sig öppet rasistiskt - och chefer sopade under mattan. Ledningen beklagade undersköterskans "känsla" och skulle jobba vidare med sin värdegrund.

Läs mer: Rasism är mer än en jobbig känsla

Så förminskar man ett problem och kastar tillbaka skulden på den utsatta.

I ljuset av den integrationsdebatt som pågår i Sverige blir frågan än mer brännande. Som utrikes född eller andra generationens invandrare ska du utbilda dig, göra dig anställningsbar, acklimatisera dig. När du sedan skaffar dig en lång akademisk utbildning med skyhöga studielån som följd ska du tydligen acceptera att din hudfärg är fel för att få utöva ditt yrke.

Damn if you do, damn if you don´t.

Det finns flera sätt att angripa rasismen i såväl offentlig som privat sektor. Till att börja med måste ledningarna behandla sin personal lika, oavsett ursprung. Om patienter inte accepterar den vård som erbjuds med hänvisning till etnicitet går det bra att vända i dörren, såvida inte tillståndet är livshotande. Diskrimineringsombudsmannen borde vässa insatserna. Flera kliniker och mottagningar gör sig skyldiga till brott mot diskrimineringslagen. Utredning och påföljd vore på sin plats.

Svensken i gemen uppfattar inte rasism som något slags positiv marknadsföring. För de allra flesta är kvaliteten på vården och yrkesskickligheten avgörande. Inte hudfärgen.