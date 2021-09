Sjölund: Slå er för bröstet, Bollnäskvinnor!

Det börjar dra ihop sig för Rosa bandet-månaden oktober. Kampanjen som ska påminna alla kvinnor över 40 år att utnyttja sin rättighet att få sin bröst screenade. Allt för att upptäcka eventuella tumörer i tid. 27 september börjar årets försäljning, intäkterna går till cancerforskningen.

Enligt en rapport från Cancerfonden är kvinnorna i Bollnäs bäst i hela landet på att utnyttja den livsviktiga mammografin (P4 Gävleborg).

Det är sannerligen något att uppmärksamma och uppmuntra. Rapporten visar också att hela Gävleborgs läns kvinnor tar kallelserna på allvar – nio av tio kvinnor åkte till någon av länets screeningplatser 2019 och genomgick den några minuter långa undersökningen. Det är ett resultat som placeras länet näst bäst i landet.

Att vi gjort mammografin till något rutinmässigt i länet har förmodligen med pionjären Bengt Lundgren att göra. Han såg till att Gävle sjukhus blev först i världen med hälsokontroller med mammografi. Under Bengt Lundgrens ledning undersöktes 6000 kvinnor i Sandviken med ny röntgenutrustning och utvecklade diagnosmetoder och på läkarstämman 1974 presenterades resultatet som innebar stora framsteg i kampen mot bröstcancer. Tidigare hade man tagit bort hela bröstet, för säkerhets skull. Ingen förstod att kvinnan uppfattade det som en stympning.

Under pandemin tvingades mammografimottagningarna stänga under några månader. Dessutom valde många kvinnor att inte utnyttja den bokade tiden. Så just nu ligger man flera månader efter i screeningen.

Rapporten visar också att socioekonomiska faktorer spelar roll. Ju lägre inkomst desto ovilligare att undersöka sig. Det måste i första hand handla om ett informationsproblem. Ungefär som att vikten av att vaccinera sig inte riktigt gått fram i inkomstsvaga grupper i samhället.

Ny generationer kommer till, vikten av att undersöka sina bröst måste upprepas och nötas in. Om och om igen. Det är en rättighet som kvinnor ska ta tillvara, det är inte undersökningen som är farlig – det är när diagnosen kommer för sent.

Bröstcancer är den näst vanligaste dödsorsaken bland kvinnor.