Sjölund: Så förvandlades det trista mötet till en blixtrande debatt – om debatten

Ägaranvisning och anslag 2020 – Almi Företagspartner Gävle Dala AB. En ärendebeskrivning som få studsar till inför, kastar iväg vad de har för händerna och knäpper på Region Gävleborgs direktsända fullmäktigesammanträde. Men personligen ångrar jag att jag inte närvarade på Bollnäs Folkhögskola under onsdagens möte. Det hade varit spännande att följa scenförändringen live, att se uttröttade ledamöter vakna till, höra buropens decibel stiga och se oppositionsrådets argsinta och mycket fysiska förflyttningar i salen, upp på podiet och tillbaka tydligen, sammanbitet mumlandes "det är en ordningsfråga".

Frustrationen gick nästan att ta på när en kolugn ordförande Kenneth Nilshem (C), i en nästan sövande ton läser upp kommunallagen för en för dagen ovanligt ettrig Patrik Stenvard (M).

Den är intressant, den här moderata förflyttningen i det politiska rummet. Som Sverigedemokraternas försvarare i tid och otid.

Men SD flyttar fram sina positioner i alla politiska församlingar just nu. I små som stora frågor.

Själva sakfrågan kan tyckas harmlös. Regionens ägaranvisning och anslag till Almi. Men SD flyttar fram sina positioner i alla politiska församlingar just nu. I små som stora frågor. Richard Carlsson (SD) ville stryka en sats i regionstyrelsens förslag, den om att kvinnor och utrikes födda skulle uppmuntras speciellt till att starta företag. Med motiveringen att de anser att såväl kön som ursprung är ointressant i ett företagarperspektiv. Om detta påpekande kan man tycka mycket och också opponera sig. Rent faktamässigt kan man dock konstatera att det finns en poäng i att lyfta just kvinnor och utrikes födda då de är underrepresenterade i företagarvärlden i regionen.

Men det går förstås att tycka att det är helt i sin ordning också.

Det tyckte inte Samuel Gonzalez (V) som i sitt inlägg gjorde en yvig resumé av vad SD driver för frågor i andra kommuner och kokade ner det till att SD:s (Richard Carlssons) förslag låg helt i samklang med en i övrigt kvinnofientlig och främlingsfientlig politik. Han använde sig av tillmälen som "nassar" och "fascister". Men, och det är viktigt, han gick inte till personangrepp utan talade hela tiden om SD:s politik.

Sedan är det förstås en smaksak om det är verkningsfullt, om det gynnar Vänsterpartiet att använda sig av denna bombastiska retorik i det här sammanhanget. Men det får Vänsterpartiet avgöra.

Det moderata oppositionsrådet är inte ordningsman och smakdomare i regionfullmäktige. Och ordförande kan sin kommunallag och vet när han ska ingripa.

Så det blev en debatt om debattekniken och yttrandefriheten. Och det roar en del för stunden. Andra talar om politikerförakt.

Men de politiska glidningarna och förflyttningarna förtjänar sin observation. I såväl små som stora frågor.

