Sjölund: Medan Liberalerna krisade blev gamla Alliansen konservativ – ingen famn att längta till

Så har Liberalernas partistyrelse tagit bladet från munnen och kommit fram till att partiet ska lämna Januariavtalet när höstbudgeten är lagd. Avtalet som slöts för att Sverige över huvud taget skulle få ett styre efter valet 2018 och som innebar att S och MP bildade regering, C och L satte sig i stödpartisitsen mot att de båda fick igenom en mängd hjärtefrågor – liberala hjärtefrågor.

Valet föll på denna kompromiss också av en annan anledning – varken Centern eller Liberalerna kunde tänka sig ett regerings- eller budgetsamarbete med Sverigedemokraterna.

Men det var då. Nu har Liberalerna en annan partiledare, Nyamko Sabuni, som ända sedan hon tillträdde inte kunnat dölja sitt ogillande, både när det kommer till regeringen Löfven och till själva avtalet.

Nyamko Sabuni (L) anser att regeringen inte klarar en mängd utmaningar – tillväxt och energiförsörjningen till exempel – och helt saknar framtidsvision.

Åtminstone är det vad hon anger som förevändning för uppbrottet. "Samarbetet ska avvecklas under ordnade former", det är motiveringen till att vänta till hösten. Närmare sanningen ligger förstås skräcken för ett extra val om det skulle bli regeringskris. Det är inga övertygande opinionssiffror L har att stoltsera med just nu. Tveksamt om de ens skulle hänga sig kvar i riksdagen.

Nyamko Sabuni vill se en ny statsminister, det vill säga Ulf Kristersson (M) och hon vill att Liberalerna ska ingå i en borgerlig regering.

Men det går inte att bortse från den parlamentariska verkligheten – Alliansen dog för något val sedan. Oppositionsblocket i Sverige har formerat sig, det är konservativt och består av M, KD och SD. Om Kristersson ska välja mellan ett treprocentsparti och ett SD som åtminstone just nu lockar omkring 18 procent av väljarna torde inte valet vara särskilt svårt.

Läs mer: SVT:s fixering börjar bli en belastning

Sabuni kan inte stödja en regering där SD sitter, men budgetsamarbeta?

Liberalernas utveckling är inte överraskande, men sorglig. Det är ett djupt splittrat parti (11 röster för 6 mot i partistyrelsen om att lämna januarisamarbetet).

Får se om partirådet hittar den ideologiska kompassen den 28 mars. Några väljare undrar säkert.

För många liberaler är det otänkbart att samarbeta med SD, ett parti som är uttalat antiliberalt och driver en politik som är helt på tvärs med liberalismens alla kärnvärden.

Sabuni försvarar sig med att SD och V är en parlamentarisk realitet som inte går att tänka bort. Kan så vara. Men fortsätter Liberalerna så här är de själva inte längre en parlamentarisk realitet att räkna med.

Får se om partirådet hittar den ideologiska kompassen den 28 mars (då L sammanträder). Några väljare undrar säkert.