Sjölund: Landet behöver en liberal motkraft till populister och nationalister – vågar Liberalerna?

Det drar ihop sig till landsmöte för Liberalerna. På fredag samlas det stukade partiet i Västerås för val av färdriktning. Förmodligen är siktet inställt på valet 2022. Fram tills dess får partisekreteraren Juno Blom fortsätta kommentera de usla opinionssiffrorna med: Vi sitter still i båten. Det här är ett långsiktigt arbete, men det är klart att det är tråkigt.

När Liberalerna valde Nyamko Sabuni till ny ordförande, helt i linje med medlemsomröstningarnas uttryckliga vilja, hade man förstås trott på en Sabunieffekt. Bort med snällismen som en av de andra kandidaterna, Erik Ullenhag, beskylldes för. In med... ja vad?

Enligt opinionsmätningsföretaget Novus senaste mätning i oktober hamnar Liberalerna på 3,7 procent. Inget resultat som lugnar de otåliga. Å andra sidan har Sabuni inte haft speciellt lång tid på sig. Just nu formerar hon sitt lag. Det senaste tillskottet är Isak Skogstad, skoldebattör som nu utsetts till partiets skolexpert. Han talar sig varm för lärarens auktoritet, disciplin och kunskapsskolans återinförande vilket ger en hint om att partiet fortsättningsvis tänker fokusera på utbildningspolitiken. Gott så. Det kan till och med innebära att man sanktionerar sina förslag hos professionen innan man går ut och slår på trumman för förändrade betygsskalor, keps- och mobilförbud.

Men om sjukvårdspolitiken gav dåvarande Folkpartiet Westerbergeffekten, så kommer inte katederundervisning ge Liberalerna någon skjuts i opinionen. Inte ens om de skulle kräva att alla barn ska sjunga Nationalsången varje morgon och lära sig rabbla alla gudar som bodde i Olympos utantill. Det är förstås sorgligt att konstatera samtidens ointresse inför det faktum att en vettig skolgång är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för att lyfta människor ur fattigdom och rädda barn och unga från kriminalitet.

En fråga som ständigt ställs är hur Liberalerna ska bli ett parti för hela landet? Vänd på det, hur ska Liberalerna bli ett parti för liberaler i hela landet?

Så hur ska Liberalerna kunna hävda sig i ett politiskt klimat där de forna vännerna (M och KD) vänt the voice of reason ryggen och där man inte vet om partiledarna inspirerat till rollkaraktärerna som Emma Thompsons ( Years and years) eller Sarah Lancashires (Motherfatherson) livsfarliga populistpolitiker. Eller om det är tvärtom – inspirerats av?

Trenden i den politiska retoriken må vara att gränser ska stängas, människor kastas ut, vi ska bryta mot internationella konventioner och misstänkliggöra våra grannar. Brotten ska stävjas med hårdare straff och fler poliser, kanske till och med militär måste kallas in. Slira på sanningarna, överdriv och skapa otrygghet och rädsla, så lyder framgångsreceptet för dagen.

Men överallt i hela landet finns det tänkande människor som vägrar gapa med i domedagskören. Som intellektuellt förstår komplexiteten i integrationsproblemen, utanförskapet och ökade klyftor. Men som inte ser ett stängt övervakningssamhälle som lösningen.

Nyamko Sabunis tal får gärna innehålla svar till dem. Det går inte att sitta still i båten hur länge som helst.