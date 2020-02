Sjölund: Kaos på biblioteket – nu får väl kulturpolitikerna ta sitt ansvar

Det sista offentliga rummet som är gratis och tillgängligt för alla. Där morgondagens demokratibärare ska fostras och där kunskap, kreativitet och yttrandefrihet ska leda invånarna till nya världar, till nya insikter.

Låter det högtidligt? Det är det och det är den synen vi bör ha på biblioteken.

Så varför fallerar Bollnäs kommunledning, och i förlängningen den politiska ledningen, fullständigt när det gäller arbetsmiljön på biblioteket?

De troppar av, en efter en. Säger upp sig, söker andra jobb eller sjukskriver sig. Av fem bibliotekarier finns ingen kvar. Ingen!

Biblioteksfilialen i Arbrå har till och med tvingats stänga, på grund av personalbrist. Tydligen pågår nyrekryteringen för fullt.

Och hur tror man i så fall att ryktet om bibliotekets tystnadskultur, mobbing, totala brist på struktur i arbetet ska locka nya kvalificerade arbetssökanden?

Då uppstår åtminstone två frågor: De här fem som finner arbetsmiljön så outhärdlig att de inte kan vara kvar, är de umbärliga? Och hur tror man i så fall att ryktet om bibliotekets tystnadskultur, mobbning, totala brist på struktur i arbetet ska locka nya kvalificerade arbetssökanden?

Det är oerhört sorgligt att konstatera hur illa bibliotekspersonalen behandlas. Och dessutom fullständigt obegripligt.

Så sent som i oktober förra året genomförde och arrangerade de Gävleborgs läns enda bokmässa. Kulturhuset fylldes under en lördag med mer eller mindre kända författare. Många lokala förmågor. Flera dragplåster. Intressanta panelsamtal på scenerna och många möten mellan skribenter och bokslukare. Besökarna strömmade till under hela dagen och i andra delar av länet lät man sig imponeras: Kan Bollnäs borde kanske vi också...

Ett bland flera arrangemang vars genomförande skulle varit omöjligt om det inte vore för den kunniga och entusiastiska personalen.

Helahälsingland.se:s och Ljusnans granskning av arbetsmiljön på biblioteket är en dyster läsning. Förbluffande att det fått gå så långt, trots idoga larm och signaler från såväl personalen som skyddsombudet.

Varför lyssnar inte de som kan göra något åt situationen?

Det yttersta ansvaret vilar tungt på Bollnäs kulturpolitiker. Oskar Myrberg, Fredrik Nilsson, Anna-Maria Forssell, Thomas Backan, Elsy Burman, Markus Wengelin etcetera – informera er åtminstone om vad som pågår. Och ta in allas versioner, inte bara chefernas.

Förra gången det blåste hårt i kulturenheten i Bollnäs, då museet stod utan vindskydd, hände inte mycket. Personalens kritik avfärdades som "förändringsobenägenhet".

Den här gången krävs drastiska åtgärder och hjälp utifrån. Det är ingen enkel sak att hitta tillbaka till arbetsglädje och en fungerande organisation när man kört slut på personalstyrkan. Men det är ett jobb som måste göras. I första hand för de anställdas skull men också för att återskapa något slags trovärdighet kring Bollnäs kommun som arbetsgivare.

"Möjliggörande av delaktighet och ett högkvalitativt upplevelseutbud bidrar till bildning, livskvalitet, folkhälsa och framför allt till ett mervärde för Bollnäs kommuns invånare. " En vacker devis i kommunens kulturpolitiska program.

Om politikerna menar allvar kan man börja med att titta på arbetsmiljön i kulturhuset. Det kanske inte är för sent.