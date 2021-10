Sjölund: Har riksdagsledamöterna svårt att fylla sina arbetsdagar?

Och avslöjade hur långt ifrån sina förstagångsväljares vardag politikerskrået befinner sig ibland.

Aftonbladet hade gjort en nyhet om att riksdagsledamoten Joar Forsell (L), som suttit i riksdagen sedan 2018, pluggade till gymnasielärare på heltid, parallellt.

En av hans parti- och bänkkamrater såg anfall som bästa försvar och började räkna upp politiker med annan färg än den liberala, som också studerat under tiden de suttit i riksdagen. Som för att visa att det minsann inte är ett liberalt särdrag utan något som både V-, S- och C-märkta riksdagsledamöter ägnar sig åt.

Andra akademiker skyndade till undsättning och förklarade att de tagit dubbla examina, jobbat extra, köpt hus, skaffat familj och gud vet inte allt vad de använt dygnets 24 timmar till. Att vara riksdagsledamot är inget arbete, det är ett FÖRTROENDEUPPDRAG poängterades. För säkerhets skull.

Varför gnällde vi på högpresterande medborgare? undrade tillskyndarna.

Denna storm i ett vattenglas utspelade sig på sociala medier, där de finns när de har några minuter över av de där 24 timmarna, såväl politikerna som akademikerna.

Nyheten kan dock ha två (eller fler) helt andra infallsvinklar: Hur betungande är en riksdagsledamots arbete, förlåt uppdrag, om man kan plugga heltid till gymnasielärare under tiden – alternativt – hur stora krav ställs det på en gymnasielärare i dag om man samtidigt kan ta en plats i Sveriges lagstiftande församling?

En riksdagsledamot har hursomhelst ett grundarvode på 69 900 kronor i månaden. En heltidsstudent lever på 10928 kronor inklusive studiebidrag. Det mesta är lån som ska betalas tillbaka. När jag själv fyllde 50 år var min egen skuld avklarad – efter 26 år.

Åtminstone skulle arbetsdagarna kanske bli lättare att fylla.

Om man jämför med vad en "vanlig" student som skaffar sig en flerårig yrkesutbildning (som väl ändå gymnasielärarutbildningen ska betraktas som) på högskole- eller universitetsnivå förmodas leva på, är det viss skillnad. Studielånet som regeringen dessutom fått för sig att försämra: den fördelaktiga räntan ska höjas tio gånger om, allt för att finansiera reformen som ska underlätta för dem som är mitt i livet att omskola sig.

Under pandemin så arbetade riksdagen med färre riksdagsledamöter på plats för att minska smittspridningen. Oklart om det rapporterats in några demokratiska felsteg eller stora problem i riksdagsarbetet. Motioner har däremot lämnats in som påpekar att ansvarsutkrävande skulle bli större om ledamöterna var färre.

Åtminstone skulle arbetsdagarna kanske bli lättare att fylla.