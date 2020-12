Sjölund: Fråga inte vad Hälsingland kan göra för dig

Lite ironiskt var det förstås att vi skulle drabbas av signalfel i Holmsveden i måndags. Precis när man satt sig på X-tåget för att ta sig till Bollnäs. Jag ska inte överdriva och säga att det var för invigningen av det nya resecentrumet, den var ändå digital. Jag skulle bara till jobbet. Men inget ont som inte har något litet gott med sig. I väntan på ersättningsbussen kom pratsugen man med hund förbi.

"Det är så fantastiskt med den här tåglinjen. Man kan gå på och åka in och handla och sedan hem igen. På samma biljett."

Han bad om ursäkt för de fallfärdiga husen som står längs genomfartsgatan. De där man alltid tittar på vid de korta tågstoppen och tänker; Här borde bröderna Cohen spela in en säsong av Fargo. Nu behövde han inte direkt ta ansvar för något som torde ligga fastighetsägarna till last. Han kände väl sig som en ambassadör för sin hemort. Så där som de flesta av oss gör. Vårt hem, vår hembygd är så mycket mer än stället vi äter och sover på. Vad vi sedan lägger in för betydelse varierar förstås. Han verkade dock vara en förhållandevis nöjd man.

Ingen dum känsla det där, att vara tillfreds, om än för ett ögonblick. För länge kan leda till stagnation.

Bollnäsborna och alla pendlare, kort sagt resenärer från och till, kan åtminstone glädjas åt ett urtjusigt, för att inte säga flott resecentrum.

Jag ser också att Bollnäs kommun vinner Bästa tillväxt 2020 i Gävleborgs län. Även de tre följande placeringarna tas hem av olika hälsingekommuner – Ljusdal, Nordanstig och fjolårsvinnaren Ovanåker. Antalet företag i Bollnäs kommun har ökat från 1 959 till strax över 3 100 idag. Näringslivschefen gläds åt att fler väljer att starta eget men också att de företag som finns på orten sakta har vuxit sig större.

Satsar man så om man tycker att ett landskap saknar visioner? Om framtiden är någon annanstans? Det skulle vara bra paradoxalt i så fall.

I Ovanåker föresatte man sig att på allvar göra något åt långtidsarbetslösheten. Av 302 långtidsarbetslösa som haft en projektanställning i kommunen har 75 procent gått vidare till arbete. Ett högt satt mål som uppfylldes med råge. För någon annan? Nej, så klart gynnar det alla kommuninnevånare att byta försörjningsstöd mot skatteintäkter. En vision så god som någon.

Vi kanske kan tro att den består av både visioner och pragmatism, av stolthet för det man har och nyfikenhet på det man saknar.

Bostadspriser kan vara ett annat mått på en kommuns progressivitet. De har tydligen ökat med över 12 procent under året i Hudiksvall och Nordanstig. Såväl söderifrån som norrifrån kommer spekulanterna. Bara i Hassela har man sålt tio hus den senaste tiden. Till förfång för hugade spekulanter förstås, men inte blir kommunledningarna ledsna över inflyttning. Inte de bofasta heller kan jag tro. Den kommunala servicen blir lättare att bibehålla med fler som ställer krav.

Identifierar sig Hälsingland genom omgivningens blick? Det tror jag inte. Men inte skadar det väl att läsa att Sune-böckernas författare Sören Olsson hittat hem i landskapet, så Örebroare han är. För att människor är så vänliga här. Ett motiv till att jag själv går in på mitt tionde år som X-tågresenär.

Den hälsingska identiteten rubbas inte så lätt. Vi kanske kan tro att den består av både visioner och pragmatism, av stolthet för det man har och nyfikenhet på det man saknar. Annars skulle inte hela Facebook spricka av stolthet när Per Persson gör entré i TV 4:s "Så mycket bättre."

Vid närmare eftertanke är det en oslagbar kombination.