Sjölund: Få inga idéer av de extrema abortlagarna

Just nu går en TV-serie jag följer med fascination; Babylon Berlin. Som namnet antyder utspelar den sig i Berlin, från 1929 och framåt under Weimarrepublikens sista år. I senaste avsnittet ramlar huvudrollsinnehavaren in i en smärtsam abortscen – en kvinna hade desperat sökt sig hem till en annan kvinna som drygade ut den nästan obefintliga inkomsten med strumpsticksingrepp i sin egen köksskrubb.

Dagens unga kvinnor kan inte föreställa sig ett samhälle utan rätten till sin egen kropp. Abortlagen har visserligen drygt 45 år på nacken i Sverige, men säg den frihet som inte går att ifrågasätta med jämna mellanrum. I alla fall när det kommer till kvinnors rättigheter.

I Texas, USA har man precis infört en ändrad abortlagstiftning som sänder chockvågor genom (nästan) hela västvärlden. Inga aborter ska tillåtas efter sjätte veckan, inte ens om graviditeten är ett resultat av incest eller våldtäkt. Visa mig den kvinna som ens kände till att hon var gravid i sjätte veckan? Ett fyra millimeters embryo gör inte mycket väsen av sig.

Handmaid´s Tale, som visats i otaliga säsonger på en streamingtjänst, var inte det science fiction? Ja, inte enligt författaren Margaret Atwood som föredrar att beskriva Tjänarinnans berättelse som spekulativ fiktion eftersom dystopin skulle kunna hända idag. Håller hon på att få rätt?

Texaslagen är rent diaboliskt utformad. Allt för att inte besluten ska kunna stoppas av domstolar. Därför har man infört ett så kallat angiverisystem så att inte den gravida kvinnan straffas utan den som hjälper henne till en abortklinik eller på annat sätt stödjer henne; läkare, vårdpersonal, vän, make, präst eller socialarbetare drabbas av tunga böter – angivaren belönas med skadestånd.

Varför skulle inte de kvinnofientliga, reaktionära strömningarna få fäste även här?

Förra året rådde förstämning i grannlandet Polen då styret kommit på att det behövdes en skärpning av abortlagen. Demonstrationer genomfördes till och med utanför polska ambassaden i Stockholm.

I USA är presidenten bestört över Texas lagstiftning medan andra republikanstyrda stater känner sig lockade att följa efter.

Förutom att de amerikanska kvinnornas sak bör vara vår – finns det anledning att befara en liknande debatt i Sverige? Vis av tidigare valrörelser är inte abortmotstånd (tack och lov) någon valvinnare. Sverigedemokraterna har fått ge sig efter förra valet då det visade sig att partiets rigida hållning blev en belastning. Annars är det falanger inom KD som engagerat sig i abortmotståndet. När man valde en ordförande för kvinnoförbundet, Sarah Havneraas, som varit aktiv i flera antiabortrörelser, fick partiledaren rycka ut och förklara partiets linje.

Men med en ny, och relativt stark, högerkoalition kan man aldrig så noga veta.

Varför skulle inte de kvinnofientliga, reaktionära strömningarna få fäste även här? Inga segrar är för eviga bör vi ha lärt oss vid det här laget.