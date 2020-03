Färre väljer att åka tåg som en följd av Coronasmittan. Detta har lett till att SJ ställt in vissa tågavgångar. Och under måndagskvällen meddelade SJ att man planerar ställa in ännu fler avgångar. Detta beror på en stor sjukfrånvaro bland SJs anställda.

Tågtrafiken kommer att glesas ut på i princip alla tåglinjer och resenärerna uppmanas hålla koll i app eller på SJs hemsida.