Sista trivselkvällen på berget drog storpublik: "Det är ju Anna Sahlene som är bäst"

Hundratals människor hade samlats på berget i Söderhamn för att ta del av sommarens sista trivselkväll. Vädergudarna bjöd på ett hejdundrande väder, och publikens humör var på topp.

– Det blir en kul avslutning för den här sommaren. Vi har ju vädret med oss ikväll igen. Eller som jag brukar säga, perfekt trivselväder, säger arrangören Tomas Lingman.

– Varmt välkomna, med betoning på varmt. Det är ju "bara" 28 grader ikväll, säger trivselvärden Jamina Jansson, när hon hälsar besökarna välkomna.

En av kvällens stora höjdpunkter var Söderhamns egna Anna Sahlene. Efter ett fullspäckat fjolår har hon haft en helt ledig sommar i år, och kvällens spelning är den enda hon gör under sommaren.

– Det känns jättekul att vara här. Jag har inte varit i Hälsingland på hela sommaren så det ska bli roligt att få träffa Söderhamnspubliken igen. Det ligger av naturliga skäl väldigt nära hjärtat. Det blir ett litet gästspel i ledigheten, säger hon.

Ulf Kroon och Inger Forsberg är två av kvällens besökare och de har gått på trivselkvällarna på berget under flera års tid. Under torsdagen har de av taktiska skäl hittat en plats i skuggan att slå sig ner på.

– Det är ju Anna som är bäst, säger Ulf Kroon.

– Jag ser framemot att höra Annas flicka Lily Wahlsteen sjunga, säger Inger Forsberg.

Scenen gästades också av Annas dotter Lily Wahlsteen, som tog publiken med storm.

– Det känns jätteroligt, vi gjorde ju musikalen Annie tillsammans och det är en oförglömlig upplevelse att få dela scen med sin dotter. Men det är första gången vi gör en sån här grej tillsammans. Jag ska kika från kulisserna och vara stolt förstås, säger Anna Sahlin, innan kvällen drar igång.

Publikens jubel fick även artisten Zeana ta emot, som många kanske känner igen från sångtävlingarna Idol och Melodifestivalen.

Janna Kotanen bor i Söderhamn och har besökt trivselkvällarna flera gånger, och ikväll är inget undantag. Redan under genrepet var hon på plats för att inta första parkett, och hennes tröja avslöjar att hon kommit för att höra Zeana. Efter genrepet fick hon chansen att träffa Anna Sahlene, som också är en av hennes stora idoler, för att ta bild och lämna över en teckning.

– I ungefär tio års tid har jag ritat teckningar och gett till artister som jag gillar, säger Janna Kotanen.

Under kvällens gång så bjöds det på mycket allsång, och publiken tog i från tårna när det var dags att sjunga En kväll i juni. Rockkören bjöd på Queenmedley med låtar som "We will rock you" och "The show must go on". Publiken fick också ta del av finalen i sångtävlingen Stjärnskott och se flera dansnummer, bland annat av hiphopgruppen Royals.

– Det är roligt att de ordnar något. Man får träffa så mycket människor, och människor som man inte träffat på länge, säger Inger Forsberg.

