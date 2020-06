Sista mötet innan sommaren – då tog vargen över fullmäktige i Bollnäs

Likt de senaste fullmäktigesammanträdena under coronapandemin hölls även detta möte med ett reducerat antal ledamöter för att minimera risken för ökad smittspridning.

Trots detta var de närvarande ledamöterna mer debattlystna än på länge.

Här följer tre av kvällens mest debatterade frågor:

Kommunens vargsituation

I en interpellation till Marie Centerwall (S) undrar Peter Nordebo (L) vilka reaktioner kommunledningen fått på sin skrivelse till riksdag och regering angående kommunens rådande vargsituation. Han ville också veta vad hennes budskap är till de som bor på landsbygden och är påverkade av existerande vargrevir.

– Jag är förskonad från att bo i ett vargrevir men har ändå besök då och då och har faktiskt själv samlat in en bajskorv på min täkt, sa Peter Nordebo (L) och fortsatte:

– Det påverkar vår livsföring när vi har varg inpå våra gårdar, för vi måste anpassa vår livsföring.

Kommunalrådet Marie Centerwall svarade:

– Vi tar människors oro på största allvar när varg förekommer allt för nära bebyggelse och rekreationsområden.

– Men det har inte kommit ett svar från de vi tillställt skrivelsen, så det väntar vi fortfarande på.

Efter deras ordväxling drog debatten igång på allvar. En som inte höll med om att vargen är något större hot var Henrik Olofsson (SVP).

– Det är lätt att utrota djurarter på grund av skräck och okunskap. Jag är inte rädd för vargen. Jag tror faktiskt den är mer rädd för mig om vi skulle mötas, för då skulle jag bli förbannad, sa han och fortsatte:

– Det är avsevärt många fler hundar som dör av vådaskott från sina ägare än som blir uppätna av vargar.

Kring detta hade Kennet Nyman (SD) en annan åsikt:

– Jag har sett vuxna män som suttit och gråtit över sina sönderslitna hundar. Vargen tar folk. Den har inte gjort det i Sverige än, men den kommer att göra det.

Henrik Olofsson var inte sen med att kontra för att få fram sin ståndpunkt i frågan:

– Varje år dör tre personer av getingstick och mellan fem och sex tusen blir svårt bitna av sina egna tamhundar, sa han och fortsatte:

– Det är klart man ska ha respekt för folks rädsla. Men älgen är farligare än vargen. För det är större risk att du förolyckas i en älgolycka på väg till ett vargmöte, än att du blir uppäten av vargen.

Driftsbudgeten 2021-2024

Med anledning av det osäkra ekonomiska läget i såväl Bollnäs som resten av världen beslutade fullmäktige att fortsätta följa rambeslutet kring driftbudgeten som fattades för ett år sedan. Men med förbehållet att den ska uppdateras i höst.

– Årets hantering blir annorlunda. Det är många osäkerhetsfaktorer som råder just nu, men vi hoppas de kommer att klarna, sa kommunalrådet Marie Centerwall.

– Vi behöver ställa in oss på en knaper tid. Därför ska vi inte dra på oss för höga kostnader nu, sa Bengt-Olov Renöfält (C).

– Vi har nyligen tagit fler framåtriktade förslag eftersom vi vill se en kommun som vill och kan. Det ska lösa sig att våga satsa på idéer och ta risker. Men det här är det enda rätta beslutet vi kan ta i dag. Sen tar vi detaljerna i höst, sa Johan P Bång (M).

Den enda som egentligen hade någon invändning mot beslutet var oppositionsrådet Anna-Lena Vestin (V).

– Det sägs att det är först till hösten som vi kan se följderna av coronans framfart men troligtvis är det år framför oss som väntar innan vi säkert vet hur vi ska kunna bygga upp vårt samhälle igen, sa hon och fortsatte:

– Vänsterpartiet lägger därför en budget med en skattehöjning på 50 öre. Det ger oss närmare 27 miljoner att satsa på en mer jämställd och jämlik kommun för alla.

Vänsterpartiets budgetförslag fick dock inget gehör från resten av församlingen.

Exploatering av åkermark

I samband med att en ny detaljplan för Ren antogs, som möjliggör villabebyggelse på åkermarker, lämnade centerpartisten Bengt-Olov Renöfält in en motion om att kommunen bör avvakta så länge som möjligt innan åkermarkerna exploateras.

– Jag vet att behovet av byggbara tomter är stort, men det är först när alla andra områden är bebyggda som man ska börja bebygga åkermark, sa han.

Henrik Olovsson höll inte med:

– Om man inte kan bygga på en åker 300 meter från centrum, hur ska vi då kunna utveckla Bollnäs? Vi måste ta hänsyn till var folk vill bo, sa han.

Kennet Nyman (SD) stod på Renöfälts sida i den här frågan:

– Antingen bygger man sex hus med tre våningar, eller så bygger man ett hus på 18 våningar. The sky is the limit. Man behöver inte ta en massa mark i anspråk om man bygger på höjden, sa han.

Fredrik Skoglund (S) ville dock nyansera debatten lite med ett inspel han ansåg bör finnas med i tanken kring framtida exploateringar.

– En grundförutsättning för att kunna exploatera mark är att vi har rådighet över den. Vi kan inte göra bostadsområden i skog vi inte äger, sa han.

Fullmäktige beslutade till slut att förklara motionen besvarad. Centerpartiet fick därmed inte sin vilja igenom.