Sex ryttare representerar hälsingeklubbar – när SM avgörs i Falsterbo: "Ett minne för livet"

Young rider

Denise Svedberg

Häst: Jobelle.

Klubb: Mitt Hjärta Hästsportförening.

Tidigare SM: Flera, både på ponny och storhäst.

Hur har ni laddat upp inför SM?

– Vi har tränat mycket kondition och uthållighet så att hon ska orka. Vi har även tränat mycket på de höjder som vi ska tävla där nere. Så att jag och Jobelle ska känna oss bekväma med svårigheterna som väntar.

Vad är målsättningen?

– Mitt mål detta SM är att jag ska rida bra och försöka hålla nollan genom alla kval. Jobelle känns finare än någonsin så det känns inte omöjligt. Men vi får se vad som händer. Om jag håller nerverna i styr så kommer det gå bra.

*****

Ponny

Stina Löfstrand

Häst: Barossa Brigadier (kategori B).

Klubb: Mitt Hjärta Hästsportförening.

Tidigare SM: Det här blir det första.

Hur har ni laddat upp inför SM?

– Vi har försökt tävla på lite större och svårare banor samt tränat vattengrav. Vi har också sett till att hålla "Bosse" i fin form med rätt träning och vila.

Vad är målsättningen?

– Mitt mål för i år var att kvala till SM. Nu när jag har nått det målet är mitt nya mål att ta mig till finalen, men framför allt att ha kul.

Ellen Hammarström

Hästar: Lantau Lah-Di-Dah (kategori C), Ocean Des As (kategori D), Calista (children).

Klubb: Mitt Hjärta Hästsportförening.

Tidigare SM: Ridit fyra SM sedan tidigare.

Hur har ni laddat upp inför SM?

– Jag har varit i stallet alla dagar och ridit minst fyra hästar om dagen. Min tränare har kommit nästan varje dag, plus att Selma och Ingemar (storasyskon som också ska rida SM) har hjälpt mig att ladda upp.

Vad är målsättningen?

– Jag vill komma runt alla banor. Jag ska liksom rida 130 centimeter på "Olle" och det är väldigt högt. Samma sak med "Lollo", det är 120 centimeter och även om jag ridit det lite fler gånger så är det också högt. Även med Calista så är målet att komma runt. Gör jag och hästarna bra ifrån oss så kanske vi kan vara med och rida om medaljerna.

Maja Norberg

Häst: Sturevallens Favorit (kategori C).

Klubb: Hudiksvalls Rid- och Ponnyklubb.

Tidigare SM: Det här blir det första.

Hur har ni laddat upp inför SM?

– För att ladda upp inför SM har vi ridit varierad ridning med målet att stärka "Favvos" kondition och styrka med fokuset att han fortfarande ska tycka att det är kul. Vi har också startat några få tävlingar. Förra veckan var vi även på träningsläger för min tränare Åse Li för att slipa på de sista detaljerna.

Vad är målsättningen?

– Eftersom detta är både mitt och "Favvos" första SM har jag inga förväntningar på medaljplats, men det skulle vara kul att komma igenom banorna för att få mer rutin på den här nivån. Men det viktigaste är att vi har så roligt som vi bara kan. Det är inte ofta man får chansen att tävla på ett så stort ställe som Falsterbo så det blir verkligen ett minne för livet.

Wendela Molander

Häst: Just Bobby Sparrow (kategori C).

Klubb: Mitt Hjärta Hästsportförening.

Tidigare SM: Har ridit ett SM sedan tidigare.

Hur har ni laddat upp inför SM?

– Vi var till Danmark på Baltic Cup för någon vecka sedan och kände oss för inför SM. Där gick det jättebra. I veckan har det varit ganska lugnt med ridning i skogen, lite trim och longering samt en träff med min hopptränare Åsa.

Vad är målsättningen?

– Målet var att kvala till SM så nu ska jag bara ha kul och så klart försöka rida felfritt.

Selma Staffare

Häst: April is full of Surprises (kategori C), Munsboro Meg (kategori D).

Klubb: Mitt Hjärta Hästsportförening.

Tidigare SM: Ridit fyra SM sedan tidigare.

Hur har ni laddat upp inför SM?

– Jag har tränat på som vanligt och för två veckor sedan var vi i Danmark och tävlade. Båda hästarna kändes fina så det känns bra inför SM. Den här veckan har vi ridit som vanligt vilket innebär varierande träning. Mycket ute i naturen så att hästarna är glada och har bra framåtbjudning.

– Jag tränar för mina tränare varje vecka och de är också delaktiga i mitt tränings- och tävlingsupplägg tillsammans med min mamma. Mycket sömn och bra mat försöker jag också planera in.

Vad är målsättningen?

– Min målsättning är att vi ska göra vårt bästa och självklart vill jag till final.