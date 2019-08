Serieledande Edsbyn gästas av jagade Forsa IF – Sporten livesänder matchen från Ön

Division 4 Hälsingland är en serie som engagerar och Sporten kommer under höstsäsongen sända fyra matcher. Den första matchen spelas på onsdag där serieledande Edsbyns IF möter Forsa IF, ett Forsa som under sommaren förstärkt laget i anfallaren André Mickelsson.

– Edsbyn har rivstartat hösten medan Forsa har haft det knackigt. Att sända en toppmatch vill vi alltid göra, så har vi chansen gör vi såklart det, säger Sportens reporter Samuel Hallin.

– Detta är ett ett självklart steg i vår fortsatta satsning på en ökad bevakning av herrarnas division fyra.

Forsa förlorade förra veckan deras hemmamatch mot Hällbo med 0-2. En riktig missräkning för Forsa som tappat mark i jakten på uppflyttning. Nu får man en chans att revanschera sig och verkligen skapa liv i kampen om en plats uppåt.

Om du prenumererar på papperstidningen behöver du bara aktivera ditt digitala konto (självklart utan extra kostnad) för att se våra livesända matcher.