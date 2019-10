Senseairs vd Peter Lageson avgår: "Med blandade känslor"

Senseair, som tillverkar mätinstrument för luft och gas, köptes upp av det japanska företaget Asahi Kasei Microdevices (AKM) under förra året.

– Senseair är väl positionerad på marknaden och jag är stolt över vad vi har åstadkommit tillsammans. Framtiden är ljus, och jag önskar personalen och ägaren stor framgång. Vi har slutfört integrationen av Senseair i AKM och det är naturligt att någon annan tar över företagets ledning nu, säger Peter Lageson, i pressmeddelandet.

Senseair kommer att gå ut vem som blir ny vd inom kort. Peter Lageson kommer att vara vd fram tills dess.

– Senseair har utvecklats framgångsrikt under de senaste åren och Peter är en uppskattad vd och ledare. Vi önskar honom all lycka till för framtiden och uppskattar hans fortsatta stöd till Senseair under övergången, säger Masato Terada, styrelseordförande i Senseair och Senior Executive Officer för AKM, i pressmeddelandet.