Semifinal 4 skjuts upp – och SM-finalen kan flyttas fram: "Ska utreda alla möjligheter"

Torsdagens semifinal mellan Villa Lidköping och Sandviken ställdes in efter att flera SAIK-spelare konstaterats coronasmittade. Kort efteråt blev det känt att även Villa hade flera fall av covid-19 i sitt lag.

SAIK lämnade walk over till semifinal tre och situationen har gjort att frågetecknen varit många inför lördagen, då semifinal fyra är planerad att spelas.

Ligachefen Per Selin slog under torsdagen fast att SM-finalen ska spelas den 27 mars och inte flyttas fram. Skulle ett lag drabbas av covid-19 tätt inpå finalen så kommer laget att tvingas lämna walk over, och ett lag kan alltså komma att tilldelas SM-guldet utan att behöva spela.

Vid 15-tiden på fredagen kom så bandyförbundet ut med ett pressmeddelande, efter att ha avböjt kommentarer tidigare under dagen.

Där står att ett beslut fattats om att den fjärde semifinalmatchen mellan Villa Lidköping och Sandviken inte kommer att spelas på utsatt datum.

"En dialog har inletts av Svenska bandyförbundet, Svensk Elitbandy och Uppsala kommun kring SM-finalerna. Detta på grund av det rådande smittläget i semifinallagen Villa Lidköping och Sandvikens AIK".

– Efter ett snabbt agerande tillsammans med berörda klubbar och Svensk Elitbandy, har vi kommit fram till att vi måste utreda alla möjligheter kring finalerna, säger Pär Gustafsson, generalsekreterare på Svenska bandyförbundet, i pressmeddelandet.

– Vi har många parter att förhålla oss till i denna fråga. Först och främst lagen på både dam- och herrsidan, men också arrangören Uppsala kommun och SVT då detta är årets stora bandyhändelse. Det viktiga nu är att vi lyckas få till ett bra arrangemang och kunna spela SM-finalerna på sportsliga grunder, fortsätter Pär Gustafsson.

Pressmeddelandet avslutas:

"Diskussionerna pågår med berörda parter och ytterligare besked rörande semifinalmatcherna kommer meddelas så snart beslut har fattats."