Efter år av jobb – nu kommer Lisas debut: "Det ska bli så spännande att se vad som händer"

Lisa Eismar är nyss hemkommen från Stockholm där hon träffat sångcoach Susanne Bertlin. Det har hon gjort varje månad sedan i somras och hon kan märka av stora förbättringar sedan hon blev elev hos Bertlin, som bland annat varit röstcoach i flera säsonger av TV4:s Idol.

– Det har gett mig jättemycket och jag har verkligen utvecklats sedan sommaren, säger Lisa Eismar.

Under sitt senaste möte i Stockholm träffade hon också 2017 års Idolvinnare Chris Kläfford och deltagaren William Stridh, från den senaste säsongen av programmet.

– Att få chansen att prata med och få tips från de som har lyckats så bra känns jätteviktigt, säger Lisa.

Hon har den senaste tiden varit i kontakt med skivbolagsjättar som Universal Music och Sony Music. Nyligen hade hon en audition för den förstnämnda, som ville höra mer av henne.

– Jag vet inte än om det kommer att leda till något, men bara att de vill ha mitt material känns väldigt roligt, säger hon.

Lisa Eismar föddes i Söderhamn och flyttade senare med sin familj till Segersta. Där bor hon nu tillsammans med sin pappa, som delar hennes stora passion för musiken. Ofta när hon ska iväg på spelningar och behöver en gitarrist väljer hon dessutom att ta med sin pappa.

– Vi fattar varandra. Han förstår mig och jag förstår honom. Ibland frågar han om jag inte ska ta med mig någon jämnårig på gigen i stället. Men varför göra det när pappa är så himla duktig och har sån talang, säger hon.

Hon tillägger att hans stöd betyder mycket för henne.

– Han har alltid funnits där och har alltid varit en enorm support. Jag står väldigt nära alla i min familj och känner mig väldigt lyckligt lottad som har dem, säger hon.

Nästan all sin lediga tid tillbringar Lisa Eismar i hemmets inredda studio som bland annat rymmer två syntar, tre akustiska gitarrer, mikrofon för inspelning och en dator där hon kan jobba med sin musik. Hon har jobbat och sparat pengar för att kunna ha råd att bygga sin egen studio.

Ovanpå en hylla ligger tre tjocka anteckningsblock. Hon lyfter upp ett av dem och bläddrar.

– Alla de här böckerna är helt fyllda med olika idéer till låttexter. Ibland vaknar jag mitt i natten och får en text eller en melodi i huvudet och då måste jag gå upp och skriva ner eller spela in den direkt, berättar hon.

Hennes kreativitet stannar inte vid det musikaliska, utan hon har också ett stort intresse för konst och måleri.

– Här hos pappa har jag min musikstudio och hos mamma i Bergvik har jag en konstateljé där jag målar mycket. Jag behöver verkligen få utlopp för all min kreativitet, även om musiken är det som är viktigast för mig, säger hon.

I mitten av februari släpper Lisa Eismar sin allra första singel Over, en låt hon var nära att släppa i fjol, men valde att vänta med det och i stället göra om den.

– Jag hade tänkt släppa den redan för ett år sedan, men då var jag inte helt nöjd. Det är jag verkligen nu. Den lät helt annorlunda då jämfört med hur det låter nu.

Hon berättar att en stor anledning till att låten förändrats så pass mycket är tack vare all den hjälp hon fått från duon som gör musik under namnet House of Say.

– De är så grymma, helt fantastiska musiker. Deras hjälp med produktionen har gjort jättestor skillnad. Det ska bli så spännande att se vad som händer med låten, säger hon.

Den hjälp hon fått från House of Say är något hon är oerhört tacksam för och hon understryker också betydelsen av hur viktigt det är att kunna hjälpa varandra i branschen. Det är också något som hon själv hon gör så ofta hon kan. För även om hennes dröm är att kunna försörja sig som artist, vill hon också kunna skriva låtar till andra.

– Jag ser inte andra musiker som konkurrenter utan vill gärna finnas där som en hjälpande hand och jag tycker det är viktigt att man kan hjälpa varandra att växa, säger Lisa Eismar.

Lisa Eismar

Fullständigt namn: Lisa Karin Kjellberg Eismar

Ålder: 19 år

Kommer från: Söderhamn

Bor: Segersta

Äter helst: Sushi alla dagar

Förebild: Har många men inspireras verkligen av Lady Gaga, Astrid S och SHY Martin

Intressen: Musiken, min konst, friluftsliv och natur, träning och resa

Så beskriver jag min musik: Jag skulle säga att min musik är väldigt känsloladdad då mina texter inspireras av egna upplevelser och känslor. Jag vill kunna vara en förebild inom musiken och vill att de som lyssnar ska bli berörda av min musik och kunna relatera.

Bästa spelning hittills: Jag måste nog säga Hudikkalaset 2017, då hela stämningen var grym rakt igenom.