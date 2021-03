Seger i årsdebuten för svenske mästaren

Ett säkert vårtecken är när Gunnar Melander börjar tävlingssäsongen på allvar och på tisdagskvällen var det dags för fjolårets svenske mästare, Månlykke A.M. att göra årsdebut. Han var chanslös att hålla upp innerspåret bakom bilen, men Gunnar ville inte sitta fast och var tidigt loss och körde sig till ledningen. Sedan såg det lugnt ut hela vägen och han fick bra svar när han lättade på tömmarna halvvarvet från mål och Månlykke A.M. såg ut att gå i mål med mycket sparat på 1.23,6a/2 140 meter. Tvåa blev Guli Rubin medan favoriten B.W.Rune fick nöja sig med att bli trea efter ett lopp utvändigt om Månlykke A.M.

Stallkamraten Eld Tekno gick för sin del segrade ur striden i ett fyraåringslopp efter att Magnus Djuse fått överta ledningen av B.W.Bille och då samtidigt fick favoriten Bäcklös Faron utvändigt. Dessa stred sida vid sida under slutrundan men Eld Tekno försvarade sig och höll undan med huvud på 1.27,2/2 180 meter.

Jan-Olov Persson hade dessutom starthäst på Umåker under lunchen och där segrade Guli Roy för Mats Djuse efter en stark långspurt från fjärde ytter. Segertiden här blev 1,29,0/2 160 meter.

Mats Persson