Secondhandbutiken tvingas stänga på grund av coronaviruset – efter 27 år: "Det känns hemskt"

Färgglada klädesplagg speglas ut genom de stora rutorna längs Västra Tullgatan i Hudiksvall. Vårens koftor är upphängda, men lokalen är nedsläckt.

På grund av coronavirusets framfart har man sedan fem veckor valt att hålla secondhandbutiken Cafe 7:an stängd. Dels för att förhindra smittspridning mellan kunder, dels för att skydda personalen.

– Vi är tolv till tretton personer som arbetar ideellt här. Alla vi är över 70, jag brukar kalla dem mina tanter. Det är så tråkigt, ingen av oss kan jobba, säger Maj Anita Persson.

Eftersom inga pengar kommer in kan inte hyran betalas – och nu har man bestämt sig för att stänga butiken helt i sommar.

– Det känns hemskt. Jag har jobbat här i 17 år, och varit ansvarig i tolv. Så för mig känns det som att det är min affär man stänger, i den har jag varit otroligt engagerad, säger Maj Anita Persson.

Nästa vecka öppnar man för total utförsäljning. Butiken, som huserat på Västra Tullgatan i ett decennium, går i graven första juni.

– Vi hann ju hänga fram våra vår- och sommarkläder, så det kommer att finnas mycket sådant, säger Maj Anita Persson.

Det välgörenhetsprojekt som butiken ingår i kommer på något sätt att fortsätta, men under andra former. Under många år har pengarna gått till socialt utsatta kvinnor i Indien, berättar Maj Anita Persson.

Gästboken som är fylld med hälsningar från besökare och kunder hos Cafe 7:an tar hon med sig som ett minne.

Läs också: Hudiksvalls äldsta second handbutik firar 25 år : "Alla kan hjälpa någon"

Det är en butik med stark familjär känsla som nu försvinner.

– Det är så mycket nostalgi. Som jag sagt alla år, det är inte bara några som jobbar, vi är en grupp. Och så har vi haft en väldigt trogen kundgrupp. Vi är otroligt tacksamma för alla kunder och givare genom åren, säger Maj Anita Persson.

Både för kunder och de som jobbat ideellt med butiken försvinner en trygg mötesplats.

– Det är så tråkigt. Jag träffade en dam på över 80 år häromdagen, som tyckte att Café 7:an varit en oas. "Vad ska jag göra sen?" undrade hon. Så känner vi allihopa, det kommer bli hemskt tomt, säger Maj Anita Persson.