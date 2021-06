Schreiber: M och KD bär tungt ansvar för regeringskrisen

Under måndagens misstroendeomröstning i riksdagen röstade 181 ja, 109 nej och 51 lade ned sina röster – vilket betyder att regeringen Löfven blir den första svenska regering att tvingas bort från makten genom en misstroendeförklaring. Statsministern har nu 8 dagar på sig att avgå eller utlysa extra val. Under presskonferensen uttryckte han att båda dörrarna står öppna.

Det är lätt att skylla allt på Vänsterpartiet. Om bråkstakevänstern bara hade kunnat svälja lite mer liberal politik, tagit lite mer ansvar för Sverige så hade den här röran, lagom till semestern, kunnat undvikas.

Det är lika lätt att bunta ihop Vänsterpartiet med Sverigedemokraterna. Att som Annie Lööf (C) besviket skylla den politiska krisen på en ohelig allians, eller som Löfven (S) anklaga vänstern för att gå till sängs med extremhögern. Men det är fula och ohederliga förenklingar.

Att Vänsterpartiet förklarade sitt misstroende mot regeringen är en sak. Marknadshyror är en laddad principfråga, en ideologisk hörnpelare för både partiet och partiledaren Nooshi Dadgostar. Visst går det att säga mycket om reaktionens proportion, sett till att det än så länge bara handlar om ett utredningsförslag om fri hyressättning vid nyproduktioner – inte ett lagförslag. Det är otvivelaktigt en positionering, ett sätt att stärka vänsterns ställning i kommande förhandlingar, inte minst efter valet 2022.

Men Dadgostar (V) hade likväl en poäng när hon från talarstolen i riksdagen försvarade sig: "Vi har gjort något som är ovanligt idag. Stått för vårt ord." Löfvens (S) och Lööfs (C) bestörtning, oavsett om den är spelad eller äkta, vittnar om ett stort mått arrogans.

Det mest anmärkningsvärda, och kanske mest klandervärdiga, är i själva verket Kristdemokraternas och Moderaternas agerande.

Sverigedemokraternas misstroendeförklaring som ledde till den historiska omröstningen under måndagen är något helt annat. Det handlar om ett parti som tar varje chans att skapa politiskt kaos, som livnär sig på det.

Det mest anmärkningsvärda, och kanske mest klandervärdiga, är i själva verket Kristdemokraternas och Moderaternas agerande. Dessa två partiers inställning till januariavtalet har inte gått någon förbi. "Politiskt spel", "mygel" och "kohandel" var ord som Ebba Busch (KD) använde under måndagen för att beskriva hur borgarväljarna – i hennes ögon – blev snuvade på makten efter förra valet. Ulf Kristersson (M) talade i samma dramatiska anda om ett svek av monumentala, historiska mått.

Men frågan är om besvikelsen över att själva inte få regera är skäl nog att rösta ned den sittande regeringen. Båda partierna är för förslaget om fri hyressättning, som vänstern tar strid emot. Inget av de borgerliga partierna önskar sig, under en pågående pandemi och medföljande ekonomisk kris och med bara ett år kvar till nästa allmänna val, av rent taktiska skäl ett extra val i slutet av sommaren.

Att båda partierna trots det valde att rösta ned regeringen under måndagen kan bara tolkas på ett sätt: Kristersson (M) och Busch (KD) försätter hellre Sverige i en politisk kris, i en tid då vårt land är i desperat beroende av ledarskap för att ta oss ur en större samhällskris, än biter ihop i några månader till och lägger krut på den kommande valkampanjen, för att under mer ordnade former kunna ta makten 2022.

Hur är det att ta ansvar för Sverige?