Stölderna skedde mellan 18 och 19.30 på tisdagskvällen under tiden som ett ungdomslag tränade. Enligt anmälan kan någon eller några ha tagit sig in i omklädningsrummet via en dörr på utsidan av hallen.

Från omklädningsrummet stals kläder, en ryggsäck och tre mobiltelefoner. En av telefonerna hade ett tillhörande plånboksfodral. Efter stölden ska ett bankkort ha använts för ett mindre köp på omkring 100 kronor, vilket rubriceras som bedrägeri.

Det finns ingen misstänkt för brotten.