Nytt rekord för Cancermatchen – siktar på att samla in halv miljon kronor: "Sjukdomen berör oss alla"

I samband med att både Filip Kiltorp och Andreas Arvidsson förlorade närstående personer i cancer beslutade de sig för att göra något. Resultatet av deras funderingar blev Cancermatchen, en hockeymatch där intäkter från såväl biljettförsäljning som sponsorer går till Cancerfonden.

På lördag spelas årets match i Glysishallen. Arrangörerna hoppas givetvis på många besökare, men redan nu har mer pengar samlats in än tidigare år.

– Förra året drog vi in 308 000 kronor, i år har vi hittills fått in 360 000. Sen kommer det ju in mer pengar under matchdagen och under kvällen då vi kör bankett, säger Filip Kiltorp.

– Målet är 500 000 kronor och jag tror att det är möjligt. Vi får jobbar hårt den här sista veckan och hitta ännu lite fler sponsorer.

Fredrik Flodin är uppvuxen i Hudiksvall men är sedan flera år verksam i Stockholm. Genom sitt nystartade företag Alicia Edelman mäkleri har han på ett kreativt sätt bidragit till insamlingen.

– Vi tog kontakt med Hudiktjejen Linn Söderström och bad henne göra ett bakverk i form av ett hus. Tårthuset, som vi kallar det, har vi sedan annonserat ut som en vanlig husförsäljning med tillhörande rumsbeskrivning och så vidare. Skillnaden är att vi i beskrivningen haft en röd tråd om kärlek, värme och hur cancern påverkar oss alla, säger Fredrik Flodin.

I dagsläget har tårthuset inbringat cirka 23 000 kronor och för Fredrik Flodin var det en självklarhet att delta i insamlingen.

– Det är inte alltid så lätt att bidra som privatperson, men har man företag är det kanske lättare genom det kontaktnät man skapat. Har vi möjligheten att bidra som företag ska vi utnyttja det.

För Filip Kiltorp och hans kollega finns ytterligare några dagar att jaga de sista sponsorerna. Lyckas de nå årets intäktsmål har man totalt under de tre åren som matchen arrangerats samlat ihop en miljon kronor.

– Det här blir bara större och större för varje år. Att det skulle bli så här stort hade vi ingen aning om, men vi är väldigt glada att det fått så fin respons och det visar sjukdomen berör oss alla, säger Filip Kiltorp.

Det är Lindefallets SK och Alfta hockey som gör upp om segern i årets upplaga av Cancermatchen, men kringarrangemanget ska locka hela familjen.

– Vi har lite finslipning att göra under veckan, men redan nu finns planer för hur vi ska växa ytterligare till nästa år. Vi är här för att stanna, säger Filip Kiltorp.