Samarbete ska minska smittspridningen: "Riskgrupperna ska hålla sig borta"

– Vi vill göra allt i vår makt för att minska smittspridningen i samhället och arbetar för att riskgrupperna ska hålla sig borta från sammanhang som innebär en ökad risk för smitta, säger Bosse Wallbäcks.

Tjänsten är helt kostnadsfri och syftar till att skydda personer i riskgrupper och minska smittspridningen i samhället.

Bollnäs kommun kommer att ge föreningar bidrag för varje inköp och utkörning som de utför till personer i riskgruppen. Inköpet sker enkelt genom att ringa ett telefonnummer till Svenska kyrkan där den som tar emot samtalet gör en inköpslista.

Listan skickas i sin tur vidare till Föreningsalliansen som fördelar uppdragen till de föreningar på orten som anmält sitt intresse att hjälpa till. Volontärerna i föreningarna gör inköpet och levererar varorna hem till beställaren inom två vardagar.

Butiken skickar sedan en faktura till beställaren. Erbjudandet gäller till och med 31 maj men kan komma att förlängas. Ytterligare information om tjänsten presenteras i annonser i media och kommer även att skickas ut via post till alla som är 70 plus, under kommande vecka.

– Alla parter bidrar och den här insatsen har snabbt kunnat verkställas tack vare mycket god vilja och omtanke om invånarna i Bollnäs kommun, säger Bosse Wallbäcks. Jag vill särskilt tacka alla mataffärer som varit villiga att ändra sina rutiner, med exempelvis fakturering direkt till kunder. Det har varit avgörande.

– Som en bonus får föreningarna ett välkommet tillskott i kassan som vi vet har det extra tufft med ekonomin i dessa tider, fortsätter han.

Förutom inköp och leverans av dagligvaror kommer Bollnäs kommun även att hjälpa till med inköp av apoteksvaror, det gäller även receptbelagda varor. Den som vill ha hjälp med det ringer ett särskilt telefonnummer till Bollnäs kommun och beställning, inköp och leverans sker sedan med hjälp av personal från kommunen.

– Samarbetet med Svenska kyrkan, Föreningsalliansen och föreningslivet är otroligt avgörande och värdefullt, säger Bosse Wallbäcks.