Sällsynt jakt i Svartån: "Tror vi kan hitta guld"

I närheten av Svartån i Ovanåkers kommun står 24 barn i en ring runt Joakim Larsson. Han är iklädd guldgrävarhatt dagen till ära. Alla lyssnar uppmärksamt när Joakim Larsson berättar om konsten att hitta guld.

– Varför tror ni guld är så värdefullt? frågar han.

Ett av barnen räcker genast upp handen:

– För att det är så sällsynt!

Joakim Larsson plockar fram vaskpannor och spadar. De som vill ska få prova på att vaska fram det sällsynta guldet från Svartån.

Guldvaskning är en av många aktiviteter som anordnades under friluftsveckan, på initiativ av Ovanåkers kommun i samband med Friluftsåret 2021. Tidigare under veckan har man bland annat vandrat, grillat och fiskat. Men favoritaktiviteten enligt många var att paddla sup, vilket innebär att man står upp på en bräda och paddlar.

– Målet med veckan är att barnen ska upptäcka naturen och bli nyfikna, säger Andreas Davidsson, projektutvecklare på Ovanåkers kommun.

Prova på-aktiviteterna pågick under två veckor, första veckan för barn i Edsbyn och andra veckan för barn i Alfta.

– Olika föreningar brukar ju arrangera liknande aktiviteter för barn. Vi ville göra något för dem som inte nödvändigtvis är föreningsaktiva, säger Andreas Davidsson.

De flesta aktiviteter har skett på dagtid, men veckan avslutades med tältövernattning i skogen.

– Att campa var bäst på hela veckan. Jag var vaken halva natten för att det var så kallt. Bara åtta grader, säger Tindra Grannas, 11 år.

Nere vid Svartån påbörjas guldgrävandet. Edvin Kronberg, 10 år, hoppas på bingo:

– Jag tror vi kan hitta guld, i så fall ska jag väga det och se hur mycket det är värt. Men sedan vill jag spara det, säger han.

Guldinstruktören Joakim Larsson förklarar tekniken bakom vaskandet. Ett spadtag med grus ska läggas i en vaskpanna som därefter doppas ner i vattnet.

– Eftersom guld är ungefär 11 gånger tyngre än ett gruskorn sjunker det snabbare. I vattnet kommer gruset sköljas ut, medan guldet stannar kvar i vaskpannan, förklarar Joakim Larsson.

Zaga Dagh Edvardsson, 11 år, har aldrig testat att vaska guld tidigare.

– Det ser svårt ut. Det är mycket man ska komma ihåg, säger hon.

Trots att inget guld hittades i Svartån den här gången tror Joakim Larsson, som anordnar kurser i hur man gräver guld, att aktiviteten kan väcka intresse för friluftsliv i allmänhet.

– Friluftslivet är det primära. Guldgrävandet ger en extra spänning, det blir som en jakt, säger han.

Friluftsveckorna ingår i Ovanåkers kommuns projektet Upptäck Ovanåker. Projektet fortsätter under hösten, då med inriktning mot grundskolor i kommunen.